Ein Jahr gibt es ihn, den DartClub Halberstadt. Grund zu feiern, finden die Mitglieder. Sie laden für den 4. und 5. Juli in ihre Räume beim MSV Eintracht in Halberstadt ein. Demnächst wollen sie umziehen.

Halberstadt. - Kleine Pfeile punktgenau zu platzieren, erfreut sich wachsender Beliebtheit. Das spürt auch Michael Ettner. Der Vorsitzende des DartClub Halberstadt, den alle nur Franz nennen, freut sich über das Interesse an „seinem“ Sport.

Seit einem Jahr gibt es den DartClub Halberstadt, der mittlerweile ein eingetragener Verein ist. Bislang in den Vereinsräumen des MSV Eintracht in der Florian-Geyer-Straße aktiv, wird der Club demnächst umziehen. „Aber erstmal feiern wir ein ganzes Jahr voller geiler Darts, Punkte, unvergesslicher Fußballabende, leckerem Bier, Spaß und Gemeinschaft. Am 4. und 5. Juli laden wir zu einem zweitägigen Geburtstagsevent ein“, so Michael Ettner.

Zwei Tage bunte Party am Eintracht-Stadion in Halberstadt

Gefeiert wird an beiden Tagen am Eintracht-Stadion - natürlich auch mit Dartsturnieren. Eigentlich als reiner E-Darts-Club gestartet, hat sich der Verein inzwischen auch dem Steeldarts geöffnet. Mit letzterem startet die Geburtstagsparty am Freitag, 4. Juli. Ab 17 Uhr sind die Türen geöffnet, bis 18 Uhr können sich Interessierte zum Turnier anmelden. „Wobei wir die Anzahl der Turnierspieler auf 32 begrenzen“, sagt Ettner. Das Start- und das Boardgeld bilden den Grundstock für die Turnierpreise.

Lesen Sie auch:Darts im Selbsttest

Das wird auch am Samstag so sein, wenn zur bunten Party samt E-Darts-Turnier eingeladen wird. „Wir werden ab 10 Uhr unsere Gäste begrüßen. Wer in einer der sechs Achter-Mannschaften mitspielen will, kann sich bis 11 Uhr anmelden“, so Ettner. Das Turnier startet um 11.30 Uhr. „Bei beiden Turnieren haben wir für die besten Frauen Überraschungen vorbereitet“, so der Vereinschef.

Auf dem Gelände wird mit Hüpfburg, Burger, Crêpes, Zuckerwatte, Softeis und Kuchenbasar für Geburtstagsstimmung gesorgt. Am Abend wird zur Schlagerparty geladen.

Alte Puppenbühne wird Domizil der Halberstädter Dartsspieler

Doch die Vereinsmitglieder feiern nicht nur, sie betreiben sehr ernsthaft ihren Sport. Eine Bundesligamannschaft stellen die Halberstädter. „Demnächst verstärken uns noch zwei Bundesligaspieler aus Salzgitter und Wolfenbüttel, die zu uns wechseln“, berichtet Michael Ettner. Denn das erfolgreiche Team ist ausbaufähig, waren doch bislang nur vier von acht möglichen Teamspielern bei den Bundesligaspielen am Start.

Auch in Ligen unterhalb der Bundesebene - Bezirksoberliga und Kreisliga - sind die Halberstädter erfolgreich. „Aber wir setzen nicht nur auf Leistung, sondern bieten allen, die einfach Darts spielen wollen, die Möglichkeit dazu.“ Trainiert wird dienstags und mittwochs im E-Darts, donnerstags im Steeldarts und Freitag ist freies Training. Die Samstage gehören meist Turnieren.

Künftig wird das in eigenen Räumen passieren. Man habe gemeinsam mit der Stadt nach einem geeigneten Objekt gesucht und sei in der Plantage fündig geworden. Die alte Puppenbühne wird, wenn denn ein paar Schäden behoben sind und die Mitglieder gründlich renoviert haben, das Domizil der Liebhaber der kleinen Pfeile werden. Nach fast 20 Jahren Leerstand ist einiges zu tun. „Aber wir werden alle zupacken“, ist sich Ettner sicher.