Es gibt immer weniger Zahnärzte im Landkreis Harz. Die Folgen sind klar: lange Wartezeiten, weite Wege. Was können die Verantwortlichen tun, um die Situation für die Patienten zu verbessern.

Halberstadt. - In den Sozialen Medien taucht in der Region Harz immer häufiger die Bitte auf „Kann mir jemand einen guten Zahnarzt empfehlen“. Häufig bleibt die Anfrage unbeantwortet. Woran liegt das? An der Unfreundlichkeit der Mitmenschen liegt es nicht.