30 Kinder nahmen am diesjährigen Zeltlager der Sportjugend des Kreissportbundes teil, das auch in diesem Jahr wieder im Freibad Dedeleben stattfand.

Dedeleben - Es ist voll an diesem Vormittag im Dedelebener Freibad. Kein Wunder bei dem schönen Wetter. Und schließlich sind Sommerferien. Neben den „normalen“ Ferienkindern sind jedoch auch zwei weitere größere Gruppen zu Gast.

„Wir sind vom Hort der Kita ’Sputnik’ in Halberstadt und heute mit 18 Kindern hier im Bad“, erzählt Katrin Herbst, Bereichsleiterin Hort der Hal-berstädter Einrichtung in Trägerschaft des AWO-Kreisverbandes, die aktuell von der Schließung bedroht ist (siehe Beitrag auf Seite 13). Schon seit Jahren komme man hierher, stets auf Kinderwunsch.

„Wir bestimmen immer gemeinsam unser Ferienprogramm, also zusammen mit den Kindern“, erklärt die Erzieherin. „Und ganz oben auf der Wunschliste der Kinder steht immer das Freibad hier.“ Zweimal die Woche, mitunter auch häufiger, komme man je nach Wetterlage nach Dedeleben. Dabei spielten neben dem Wunsch der Kinder verschiedene Kriterien eine Rolle, erläutert Katrin Herbst.

Viele Vorzüge für die Hortbetreuung

„Wichtiger Grund ist natürlich zum einen die super Anbindung: Wir steigen bei uns an der Kita in Halberstadt vor der Haustür in den Bus – und steigen hier direkt vor dem Bad wieder aus.“ Bei anderen Bädern habe man meist längere Wege, da die Haltestellen weiter entfernt sind. Nicht zuletzt aufgrund der Integrationskinder der Einrichtung ein Hindernis.

Toll finde sie neben dem Schattenbereich mit Tischen und Stühlen direkt am Eingang auch den Bademeister, der – direkt am Beckenrand positioniert – mit einen Blick auf die Kinder werfe.

„Und natürlich lieben die Kinder die Rutsche, den Sprungturm, den Wasserspielplatz und das ganze Drumherum hier“, zählt sie weiter auf. Da sei für alle Altersklassen etwas dabei, und auch für die Nicht-Schwimmer. Als letztes runde der Kiosk vor Ort das Angebot ab. „Frühstück bringen wir immer selbst mit und Mittag holen sich die Kinder dann was hier. Da können wir eine Sammelbestellung machen – das klappt immer bestens.“ Und so wird dieser Besuch der Hortkinder sicher nicht der letzte gewesen sein.

Erneut Zeltlager der Sportjugend

Zeitgleich zu Besuch im Bad ist ein weitere, sogar noch größere Gruppe, die außerdem nicht nur einige Stunden hier verbringt, sondern gleich eine ganze Woche bleibt: die Sportjugend des Kreissportbundes Harz hat ihr Zeltlager im Freibad aufgeschlagen. Ebenfalls zum wiederholten Mal, wie Jürgen Pieper berichtet.

„Wir, vom Bereich Halberstadt, sind dieses Mal mit 30 Kindern und fünf Betreuern hier“, so Pieper, der das Zeltlager bereits seit 25 Jahren ehrenamtlich betreut. „Das ist ein öffentliches Angebot in den Ferien für alle Kinder der Region, nicht nur für die, die Mitglieder in Vereinen sind.“

Zum siebten Mal hintereinander findet das Ferienprogramm im Dedelebener Bad statt – „weil hier einfach alles passt“, erklärt der 77-Jährige. „Wir haben ideale Bedingungen und können die Duschen vom Sportverein mitnutzen.“

Die Kinder würden es außerdem sehr schätzen, dass auch abends und in der Nacht die Wege zu den Toiletten beleuchtet sind. „Wir waren schon einmal in einem anderen Bad, da war es nachts so dunkel, dass die Kinder zum Teil Angst hatten.“ Auch solche Kleinigkeiten müssten bei der Planung bedacht werden, so Pieper.

Neben dem eigentlichen Baden können die Kinder im Alter von acht bis 14 Jahren hier auch Fußball oder Volleyball spielen. „Viele nutzen die Zeit hier aber auch wirklich zum Schwimmen und machen derweil ihre Abzeichen“, berichtet der Betreuer. „Dieses Mal haben 14 Kinder mitgemacht und Abzeichen vom Seepferdchen bis Gold absolviert.“

Verpflegt werden die Kids natürlich während der Woche auch. „Da gibt es viele Möglichkeiten“, führt Pieper aus. „Es gibt ja hier den Kiosk, aber wir haben auch schon gegrillt, Pizza bestellt oder HotDogs gemacht. Alles, was Kinder eben so mögen.“

Ob das Zeltlager im kommenden Jahr auch wieder hier stattfinden wird, stehe noch in den Sternen – denn er werde wohl nicht mehr als Betreuer zur Verfügung stehen, erklärt der rüstige Senior. Bleibt also abzuwarten, ob sich Nachwuchs findet.

Der Hort der Kita „Sputnik“ aus Halberstadt ist regelmäßig zu Gast im Dedelebener Freibad. Sie schätzen unter anderem die tolle Bus-Anbindung. Foto: Maria Lang