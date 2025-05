Eine Woche ist es inzwischen her, dass Starkregen für heftige Überschwemmungen in mehreren Huy-Orten gesorgt hat. Gemeinsam ging es nun ans Aufräumen - bei dem auch der Zusammenhalt eine große Rolle spielte.

Gemeinde Huy. - Starkregen hatte es in der Vergangenheit schon mehrfach gegeben, doch sind diese Extremwetterereignisse an den Huy-Orten in den letzten Jahren meist glimpflich vorbeigezogen. Anders in der vergangenen Woche: Am Mittwoch, 23. April, haben die enormen Wassermassen für extreme Überschwemmungen in Anderbeck, Badersleben und Huy-Neinstedt gesorgt. Wie ist inzwischen die Lage vor Ort?