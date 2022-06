DC Eilenstedt Gladiators stellen sich vor

Die Mitglieder der DC Eilenstedt Gladiators haben sich in einer umgebauten Garage ideale Bedingungen für ihre Leidenschaft geschaffen. Seit März gibt es den Dartverein in dem Huy-Ortsteil, das erste Punktspiel fand im Juli statt.

Eilenstedt - Klein, aber richtig fein, so lässt sich die Heimstatt der jüngsten Dartsmannschaft der Region beschreiben. Die DC Eilenstedt Gladiators haben sich in diesem Jahr gegründet und frönen nun in der umgebauten Garage ihres Vorsitzenden Jens Olschak in Eilenstedt ihrer Leidenschaft.