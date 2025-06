Die Schnellzuglegende SVT 18.16.10 hat in Halberstadt wieder das Laufen gelernt. Nach der langwierigen Reparatur müssen sich die Harzer im Sommer von ihrem Baby verabschieden. Wo Eisenbahnfans den Zug vorher noch einmal bewundern können.

Am 17. Mai rollte der SVT zum ersten Mal aus eigener Kraft aus der Werkhalle bei der VIS GmbH in Halberstadt.

Halberstadt. - Der Aufenthalt bei der VIS hat länger gedauert als geplant. Eigentlich sollte die Legende der Deutschen Reichsbahn die Werkhallen in der Magdeburger Straße in Halberstadt schon Ende 2023 verlassen, doch es kam immer was dazwischen. Nun läuft der Countdown bis zur Abreise.