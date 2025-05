Eisenbahn-Fans aus ganz Deutschland haben in Halberstadt gemeinsam ein kleines Stück Eisenbahngeschichte geschrieben. Sie sind dabei gewesen, als der legendäre DDR-Klassiker SVT nach aufwendiger Reparatur aus eigener Kraft die Werkstatt verlassen hat.

Legendärer DDR-Schnellzug SVT ist wieder auf Schienen: In Halberstadt ist ein Wunder wahr geworden

Nach mehr als 23 Jahren hat sich der SVT 18.16.10 in Halberstadt aus eigener Kraft unter freiem Himmel bewegt.

Halberstadt. - Es ist mittlerweile ein Naturgesetz, dass Bahn und Pünktlichkeit in Deutschland nicht mehr zusammenpassen. Selbst dann nicht, wenn es um historische Loks geht. Mit Verspätung wurde am 17. Mai bei der VIS in Halberstadt ein kleines Stück Eisenbahngeschichte geschrieben.