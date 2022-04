Debatte um Zukunft des Osterwiecker Kinderhauses

Osterwieck - Knapp 150 Kindergarten- und Krippenplätze hält die Kommune in Osterwieck vor, aufgeteilt in das „Kinderland am Langenkamp“ und das „Kinderhaus an der Ilse“. Letztere ist in der Einheitsgemeinde die einzige Kita in freier Trägerschaft, die Immobilie befindet sich aber weiterhin im Stadteigentum.