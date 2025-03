Sicherheit im Harz Debatten um erneute Citystreife für Halberstadts Innenstadt

In Halberstadts Zentrum gilt in der warmen Jahreszeit ein Alkoholverbot. Um die Einhaltung zu kontrollieren, war 2024 erstmals eine City-Streife im Einsatz. Das soll auch dieses Jahr so sein. Was für Debatten unter Stadtratsmitgliedern sorgt.