Die Versorgung mit Löschwasser wird in den Ortschaften im Stadtgebiet Osterwieck immer schwieriger. Bei Löscheinsätzen fordert die Situation regelmäßig einen hohen Personal- und Materialeinsatz. So ist die Lage.

Am 21. Oktober brannte ein Reifenlager in Hessen. Fast 130 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Viele der Kameraden mussten sich um die schwierige Wasserversorgung kümmern.

Osterwieck/vs. - Stellen Sie sich bitte für einen kurzen Moment dies vor: Die Feuerwehr steht bei Ihnen vor der Tür und kann Ihr brennendes Haus nicht löschen, weil Wasser fehlt. Zugegeben eine Horrorvorstellung und ebenso zugegeben: Noch ist es in den Ortschaften rund um Osterwieck und in der Stadt nicht soweit. Die Betonung liegt auf noch. Die Löschwasserversorgung in den Ortschaften wird immer schwieriger. Ein Zustandsbericht.