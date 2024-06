In Pabstorf hat sich ein neuer Verein zum Wohle des Ortes gegründet.

Pabstorf. - Rund 30 Leute waren an diesem Abend ins Haus Nr. 1 in Pabstorf gekommen, um an der Gründungsveranstaltung eines neuen Vereins teilzunehmen. Auf Initiative einer Gruppe rund um Ute Winkler und Niklas Hafemann sollte mit den Dorffreunden Pabstorf der rechtliche Rahmen geschaffen werden, um den Ort zu beleben (wir berichteten).

„Pabstorf zu beleben, Gelder verwalten und Kräfte zu bündeln“, zählte Angrid Harre, die die Versammlungsleitung übernommen hatte, weitere wichtige Punkte auf.

Wie es rechtlich bei einer solchen Gründungssitzung vorgeschrieben ist, wurde im Anschluss die Satzung gemeinsam durchgegangen. Hierin sind unter anderem die ausschließliche Gemeinnützigkeit des neuen Vereins sowie die Verwirklichung des Förderzweckes durch Veranstaltungen festgeschrieben. Außerdem galt es kleine rechtliche Feinheiten zu klären – wie beispielsweise die Festlegung des Empfängers des Geldes, sollte sich der Verein wieder auflösen, bevor alle Mittel ausgegeben sind. Hier entschied man sich einstimmig für die örtliche Kita.

Anschließend galt es von allen, die einer Mitgliedschaft im neuen Verein zugestimmt hatten, den Vorstand zu wählen. Aus sieben Vorschlägen mussten fünf ausgewählt werden. Von den 20 Wahlberechtigten erhielt jeder drei Stimmen, die am Ende Niklas Hafemann, Heidi Sahr, Ute Winkler sowie Michel und Karla Plachetta bestimmten.

Diese fünf kamen daraufhin sofort zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen, in der sie die einzelnen Positionen innerhalb des Vorstands wählten. Am Ende sind also bestimmt worden: Niklas Hafemann Vorsitzender, Ute Winkler seine Stellvertreterin, Karla Plachetta Schriftführerin, Heidi Sahr Schatzmeisterin und Michel Plachetta ihr Stellvertreter.

Die erste Veranstaltung des neuen Vereins wird wohl erst der Weihnachtsmarkt sein, wie Niklas Hafemann mitteilt. Geplant sei dieser für den 30. November.