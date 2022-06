Die Zukunft im Blick

Seit fast 125 Jahren gibt es in Halberstadt einen Optiker. Plötzlich und unerwartet schien das Ende der Firma besiegelt. Doch jetzt geht es weiter.

Vor allem Kindern und Jugendlichen wollen Anja und Optikermeister Andre Baumgarten in Halberstadt unter anderem mit einem Modell eines Auges zum Thema Brillennutzung beraten, freut sich auch Kerstin Grothmann (von links).

Halberstadt - Vor nicht ganz 125 Jahren gründete Fritz Saran in Halberstadt ein Unternehmen für Brillen und optische Geräte. Ab 1930 am Büttner Handelshof direkt am Fischmarkt präsent, war dies eine erste Adresse für Kunden mit Sehproblemen.