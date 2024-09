Der Tag des offenen Denkmals lockt am kommenden Sonntag auch in mehrere Orte der Einheitsgemeinde.

Die innen mit einem Multifunktionsraum zur Ganzjahresnutzung umgebaute Kirche in Zilly kann am Sonntag besichtigt werden.

Stadt Osterwieck. - Die Osterwiecker Einheitsgemeinde ist mit Denkmalen reich gespickt. Einige von ihnen werden am Sonntag, 8. September, öffentlich zugänglich sein, wenn bundesweit der Tag des offenen Denkmals stattfindet. Diesmal unter dem großen Motto „Wahr-Zeichen“.

Im Raum Osterwieck sind tatsächlich vor allem Wahrzeichen geöffnet. Denn was wären die Orte ohne ihre weithin sichtbaren Kirchen, die zudem meist zu den ältesten Gebäuden gehören. Wie in Deersheim die Bexheimer Kirche, die kleinere von zwei Gotteshäusern im Dorf, die sogar zu den ältesten Kirchen im Landkreis zählt. Am Sonntag findet dort ab 11 Uhr ein Gottesdienst statt, und im Anschluss bleibt die Kirche noch bis 15 Uhr geöffnet. Vor dem Gottesdienst bietet Deersheim darüber hinaus noch von 10 bis 11 Uhr an, die gerade fertig gestellte, neue Trauerhalle auf dem Friedhof zu besichtigen.

Mehrere Objekte sind am Sonntag in Hessen zu besichtigen. Hier ist das Schloss das Wahrzeichen des Dorfes. Es kann von 10 bis 16 Uhr besichtigt werden. Der Förderverein bietet in dem Rahmen Schloss- und Parkführungen mit anschließender Filmvorführung „Renaissancegarten Hessen in 3D“ jeweils ab 11 und 14 Uhr an. Kuchenbuffet und Imbissangebot sind auch dabei.

Gleich nebenan befindet sich der alte Kornboden, der einst ebenfalls zum Schlossareal gehörte. Seit drei Jahren im Eigentum von Familie Fischer, wird er seitdem zu einem Museum umgestaltet. Sonntag ist das riesige Gebäude von 10 bis 18 Uhr offen. Führungen finden nach Bedarf statt. Zudem wird es ein Imbissangebot geben.

Hessen veranstaltet am Sonntag von 10 bis 15 Uhr zudem einen Dorfflohmarkt. In dem Zuge können Besucher in die seit drei Jahren geschlossene „Weinschenke“ schauen und mehr als nur nostalgische Blicke schweifen lassen (Siehe nebenstehenden Beitrag).

In Hessen wird ferner die Kirche um 15 Uhr geöffnet zu Orgelmusik und Kaffee (bis 17 Uhr).

Wahrzeichen von Zilly ist die mittelalterliche Wasserburg. Der Förderverein ist wie jedes Jahr beim Tag des offenen Denkmal dabei. Führungen bietet er von 10 bis 16 Uhr zu jeder vollen Stunde an. Auch für Essen und Trinken werden die Vereinsmitglieder sorgen.

Nur einen Steinwurf entfernt steht die Kirche, 1838 nach Plänen des berühmten Architekten Karl-Friedrich Schinkel errichtet und seit einem 2023 vollendeten Umbau ganzjährig nutzbar. Nach einem Gottesdienst, der um 9.30 Uhr beginnt, kann das Gotteshaus noch bis 17 Uhr erkundet werden. Und Besucher dürfen sogar in den Turm bis hoch zur Glocke steigen.

Die kleine Hoppenstedter Kirche steht am Sonntag von 14 bis 16 Uhr zur Besichtigung offen. Dort gibt es auch Kaffee und Kuchen.

In Osterwieck ist als Wahrzeichen und ältestes Gebäude der Stadt die Stephanikirche. Sie wird von 10 bis 15 Uhr für Besucher geöffnet.

Das Heimatmuseum am Markt erwartet Gäste im Zeitraum von 12 bis 15 Uhr.

Darüber hinaus ist am Sonntag nochmals die Fotoausstellung mit mehreren hundert Ansichten vom alten Osterwieck zu sehen. Sie befindet sich im Fachwerkhaus Kapellenstraße 2 und ist von 9 bis 16 Uhr geöffnet.