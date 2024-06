Das Badersleber Heimatmuseum blickt nach vorn und will künftig den Bestand digital erfassen. Was es hier zu beachten gilt und wer dabei unterstützt.

Badersleben. - Besonderer Besuch im Heimatmuseum in Dedeleben: Statt der üblichen an Heimat- und der Ortsgeschichte Interessierten, sind an diesem Tag Roland Wiermann und Marc Holly zu Besuch im kleinen Huy-Ort. Während ersterer Vertreter des Musemsverbands Sachsen-Anhalt ist, ist letzterer von der Beratungsstelle Bestandserhaltung, die seit 2021 am Gleimhaus angesiedelt ist.