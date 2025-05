Vom 9. bis 11. Mai wird in Dingelstedt wieder gefeiert: Was sich die Vereine dafür dieses Mal haben einfallen lassen.

Dingelstedt. - Frühling und Sommer ist die Zeit der Schützenfeste - so auch in Dingelstedt: Hier steht vom 9. bis 11. Mai ein ganzes Festwochenende an.

Initiiert wird das Fest aber in Dingelstedt nicht nur vom örtlichen Schützenverein, sondern als Gemeinschaftsprojekt mit Heimatverein, Sportverein und dem Kinderförderverein - „deshalb hieß das in den vergangenen Jahren auch immer Vereinsfest“, sagt Stephan Blume, Vorsitzender des Sportvereins und Mitglied im Heimatverein. Doch dieses Jahr sei man gewissermaßen zu den Ursprüngen zurückgekehrt - und lasse das Fest wieder unter „Blütenfest“ laufen.

Programm von Freitag bis Sonntag

Wie auch in den Vorjahren haben die Veranstalter ein buntes Programm zusammengestellt, das sich rund um das Dorfgemeinschaftshaus abspielt. Bereits ab Freitag werden Schausteller mit Karussells und Buden auf dem Vorplatz für Unterhaltung und Verpflegung sorgen. Den Ausschank im Inneren übernehmen die Vereine selbst.

Der Freitagabend steht dann ganz im Zeichen von Musik und Tanz: Die Band Tänzchentee soll den Gästen einheizen und sie dazu bringen, das Tanzbein zu schwingen. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr - Karten gibt es für 18 Euro nur noch an der Abendkasse.

Familiennachmittag und Disco am Samstag

Am Samstag geht es dann ab 14.30 Uhr mit dem Familiennachmittag weiter. „Dieser findet, bei freiem Eintritt, draußen und drinnen statt“, sagt Cindy Berger-Knappe vom Kinderförderverein. „Es wird einen Auftritt der Huyspatzen geben und der Einradfahrer. Außerdem eine Zaubershow, Kinderschminken, einen Bastelstand und natürlich Kaffee und Kuchen.“

Am Anschluss sind auch die Kinder zum Tanzen eingeladen: Ab 17.30 Uhr findet eine Kinderdisco statt - zu der Kinder bis 15 Jahren freien Eintritt haben. Ab 20 Uhr schließt sich eine Disco mit DJ für die „Großen“ und Junggebliebenen an.

Umzug und Frühschoppen am Sonntag

Nach einer wahrscheinlich nur kurzen Nacht geht es am Sonntag, 11. Mai, bereits um 8.30 Uhr mit dem Festumzug der Vereine weiter. „Dabei werden die Majestäten vom Vorjahr abgeholt und dann geht es einmal zusammen durchs Dorf, inklusive Stopp auf dem Edeka-Parkplatz“, erklärt Ulrich Rittmüller, Chef der Schützengesellschaft. „Zwischen halb 10 und 10 werden wir am Dorfgemeinschaftshaus sein, wo bereits ab 9 Uhr der Frühschoppen läuft.“

In diesem Rahmen werden dann auch die neuen Schützenkönige feierlich proklamiert, vom Feuerwehrkönig über die Volkskönige bis zum Pokalgewinner. Mit dabei, sowohl beim Umzug, als auch vor Ort beim Frühschoppen ist das Barneberger Schalmeienorchester. „Die spielen beim Umzug und dann noch hier zwei Platzkonzerte“, sagt der Schützenchef. „Netterweise machen sie das in diesem Jahr für uns umsonst, um uns nach dem Brand unseres Vereinsheims zu unterstützen - was eine wirklich tolle Geste ist.“

Für die Versorgung sorgt mit Hausschlachteware die Fleischerei Hesse, die wiederum das Essen fürs Orchester sponsort. Zusätzlich wird ein Platzgeld von drei Euro fällig.

Die Veranstalter hoffen, nachdem die Vorbereitungen nunmehr alle abgeschlossen sind, nur noch auf gutes Wetter und viele Gäste.