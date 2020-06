Guss unter freiem Himmel:

Im Jahr 1999 wurde die circa 8,5 Tonnen schwere Domglocke Domina unter freiem Himmel gegossen. Tausende Bürger verfolgten den Guss live auf dem Domplatz. Mit der Muskelkraft hunderter Halberstädter wurde sie später in den Glockenturm gehoben. Guss und Aufzug der Glocke waren ein prägendes und emotionales Ereignis für viele Halberstädter. Das Spendenaufkommen war gewaltig.

Irreparable Schäden:

Mit großer Bestürzung mussten die Halberstädter im Jahr 2018 erfahren, dass „ihre“ Domina nicht mehr erklingen kann, da ein Materialfehler zu irreparablen Schäden führte. Die Kulturstiftung des Landes Sachsen-Anhalt als Eigentümerin lässt nun eine neue Glocke gießen. Die „alte Domina“ wird der Stadt dankenswerter Weise als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt.

Der Förderverein hat es sich zur Aufgabe gemacht, Dom und Domschatz in ihrer geistigen, religiösen und geschichtlichen Dimension zum Anliegen möglichst vieler Menschen und Institutionen zu machen. Durch Mitgliedsbeiträge, Spenden und andere Zuwendungen unterstützt der Verein Vorhaben zur Erhaltung, Restaurierung und Wiederherstellung wichtiger Objekte am Dom und im Domschatz. Bei den zu fördernden Projekten handelt es sich vorrangig um solche, für die durch die staatlichen und kirchlichen Institutionen in absehbarer Zeit keine Realisierung vorgesehen ist.

Zur Gründung am 21. Dezember 2004 bestand der Verein aus 34 Mitgliedern, die sich entschlossen hatten, Dom und Domschatz mit ihren Mitteln und Möglichkeiten zu helfen. Im Dezember 2005 zählte die Initiative bereits 76 Personen und Körperschaften – die Anzahl wurde in einem Jahr mehr als verdoppelt. Bis jetzt ist der Verein auf circa 85 Mitglieder angewachsen. Mit der Mitgliederzahl erhöht sich natürlich das Werbepotenzial für die Gewinnung neuer Mitglieder und die Einwerbung von Spenden. Außerdem steht über die Mitgliedsbeiträge bereits jetzt jährlich eine erhebliche Summe zur Verfügung.

Quelle: Förderverein Dom und Domschatz Halberstadt