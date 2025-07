Ein tragischer Fall erschüttert Halberstadt: Eine Frau wird leblos in ihrer Wohnung entdeckt. Der Verdacht richtet sich schnell gegen ihren Sohn, der nach seiner Flucht in Portugal festgenommen wird. Das sind die Hintergründe.

Drama in Halberstadt: Frau tot aufgefunden – Sohn in Portugal festgenommen

Halberstadt. - Was ist Ende März in einer Wohnung in der Harmoniestraße in Halberstadt passiert? Eine Frage, auf die die Ermittler von Polizei und Staatsanwaltschaft fieberhaft eine Antwort suchen. Fakt ist: Am Donnerstag, dem 27. März, wurde dort eine 54 Jahre alte Frau tot in ihrer Wohnung gefunden. Die Umstände ließen sofort den Verdacht aufkommen, dass die Frau eines gewaltsamen Todes starb. Nun ist gegen den mutmaßlichen Täter Haftbefehl ergangen.