Eggersdorf. - In der Eggersdorfer Kindertagesstätte „Zwergenland“ gehört die Verkehrserziehung mit zu einer grundlegenden Aufgabe. Um hier noch effektiver arbeiten zu können, hat sich das Erzieherteam der Einrichtung das „Mobile Verkehrserziehermobil für Kinder“ von der Landesverkehrswacht Sachsen-Anhalt eingeladen. Die vier Mitarbeiter führen im Jahr etwa 175 bis 180 Lehrvorstellungen in Kindergärten und an Grundschulen durch. Kürzlich machten sie Station in der Eggersdorfer Kita.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.