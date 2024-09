Gemeinde Huy. - Bis dato wurde im Rat der Gemeinde Huy stets fraktionsfrei gearbeitet, doch in der neuen Wahlperiode sollte sich dies nach Vorgabe der Kommunalaufsicht ändern. Nun galt es, Fraktionen zu bilden und dementsprechend die Ausschüsse zu besetzen. Dies ist in der jüngsten Sitzung geschehen.

„Wir haben drei Fraktionen im neuen Gemeinderat“, erklärt Verwaltungsmitarbeiterin und Wahlleiterin Annelie Charnofske auf Nachfrage. Die größte sei die Fraktion „Gemeinsam für den Huy“ (wir berichteten) mit 14 Mitgliedern. Hierzu gehören Uwe Krebs (Linke), Klara Krüger (Einzelbewerberin), Diana Prothmann und Olaf Beder (WG Badersleben), Marion Frielingsdorf (WG Vogelsdorf), Mandy Heike (Eilenstedter Bürger), Matthias Winkler (Buko), Ricardo Dunker (WG Aderstedt/Pabstorf/ Dedeleben) und die Vertreter der CDU Rainer Knackstedt, Andreas Schumann, Eugen Steiner, Waltraud Beck, Klaus Moetefindt und Volker Leimberg. Den Vorsitz hat hier Olaf Beder.

Zweitstärkste Fraktion seien die drei Mitglieder, die sich zu „Wir im Huy“ zusammengeschlossen haben: Thomas Steckhan (SPD), André Winkel (Heimatverein Dingelstedt) und Hendrik Lehmann (WG Eilenstedt). Vorsitzender ist Thomas Steckhan.

Die beiden Kandidaten der AfD Melanie Rüdiger und Thorsten Perner bilden, unter dem Vorsitz von Melanie Rüdiger, die dritte Fraktion.

An der Sitzverteilung im wahrsten Sinne, also der Aufstellung der Stühle, ändere dies jedoch nichts. „Es sitzen immer noch alle Räte bunt durcheinander“, so Annelie Charnofske. „Wir werden also, so der jetzige Stand, bei unserem U bleiben und keine Fraktionsblöcke bilden.“

Auswirkungen habe die Fraktionsbildung vor allem auf die Besetzung der Ausschüsse. Bis dato habe sich jedes Ratsmitglied für den gewünschten Ausschuss aufgestellt oder wurde davor vorgeschlagen und anschließend vom Gemeinderat gewählt. „Jetzt erfolgt die Besetzung genauso wie die Berechnung der Sitzplätze im Rat, ist also abhängig von der Stärke der Fraktionen“, so Charnofske. Innerhalb der Fraktionen seien deshalb Vorschläge erarbeitet und dann vom jeweiligen Vorsitzenden im Rat vorgetragen worden.

Der Hauptausschuss, der einzig beschließende Ausschuss, hat neben Bürgermeister Maik Berger (SPD), der qua Amt Vorsitzender ist, sechs weitere Mitglieder. „Dazu wurden bestimmt: Melanie Rüdiger von der AfD-Fraktion, Thomas Steckhan von Wir im Huy sowie Olaf Beder, Rainer Knackstedt, Klaus Moetefindt und Ricardo Dunker von Gemeinsam für den Huy“, zählt sie auf.

In den drei weiteren Ausschüssen, die alle nur beratend wirken können, habe es nach Verteilungsschlüssel keine Plätze für die AfD-Fraktion gegeben, die jeweiligen Sitze werden demnach zwischen den anderen beiden Fraktionen aufgeteilt – einer für Wir im Huy und vier für Gemeinsam für den Huy, die auch den Vorsitz haben.

Im Ausschuss für Feuer, Ordnung und Sicherheit sitzen künftig Hendrik Lehmann sowie Volker Leimberg (Vorsitzender), Waltraud Beck, Klara Krüger und Diana Prothmann.

Den Ausschuss für Bau, Wasser und Abwasser bilden Klara Krüger (Vorsitzende), Marion Frielingsdorf, Olaf Beder und Matthias Winkler sowie Thomas Steckhan.

Im dritten und letzten beratenden Ausschuss, dem für Kultur, Soziales und Sport, sind Mandy Heike (Vorsitzende), Eugen Steiner, Uwe Krebs und Waltraud Beck sowie André Winkel.

Alle Vorschläge bezüglich der Ausschussmitglieder wurden einstimmig vom Gemeinderat beschlossen.

Die nächsten Termine, in denen die Arbeit dann starten soll, stehen bereits fest: Der Hauptausschuss tagt am 17. September, der Gemeinderat am 24. September.