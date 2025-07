Bei der Brückenbaustelle in Stendal wird ein Spezialgerät eingesetzt, um Bohrpfähle in den Boden zu bringen. Mit einem nächsten Arbeitsschritt wird der komplette Zugverkehr ausfallen müssen.

Eine kleinere Drehbohranlage (rechts) ist notwendig, um die Stahlgeflechte für die Bohrpfähle mit dem nötigen Sicherheitsabstand von drei Metern zu den Speiseleitungen der Bahn in die Erde zu bringen. Sie bilden das Fundament für den Neubau der Kanonenbrücke in der Lüderitzer Straße in Stendal.

Stendal. - Unter Hochdruck wird am Neubau der Kanonenbrücke in der Lüderitzer Straße in Stendal gearbeitet. Für den aktuellen Arbeitsschritt musste ein spezielles Bohrgerät her. In Kürze muss der Zugbetrieb zwischen Magdeburg und Stendal für mehrere Tage komplett ausgesetzt werden.