Tödliches Drama im Harzkreis Dreijähriger Junge stirbt bei tragischem Unglücksfall in Halberstadt
Entsetzen und Fassungslosigkeit im Harzkreis: Bei einem tragischen Unglücksfall hat am Samstag (25. Oktober) ein drei Jahre alter Junge in Halberstadt sein Leben verloren.
26.10.2025, 16:01
