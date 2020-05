Der Eilenstedter Förderverein betreibt das Freibad. Nun liegt es an der Landesregierung, dass die Corona-Auflagen gelockert werden, damit...

Eilenstedt l Die beste Nachricht zuerst: „Wir haben das Leck gefunden“, informieren Michael Richter und Rene Walther vom Vorstand des Fördervereins Freibad Eilenstedt. Jahrelang hatte ständiger Wasserverlust im Bad den Verantwortlichen viel Kopfzerbrechen bereitet. „Wir konnten uns das nicht erklären, haben aber nicht locker gelassen.“

Mit der Gemeinde Huy als Trägerin des Freibades hatte der Förderverein vereinbart, gemeinsam so lange nach der Ursache des Wasserverlustes zu suchen, bis diese auch gefunden wird. „Wir haben das Pflaster hochgenommen, die Gemeindearbeiter haben grob geschachtet und wiederum die Vereinsmitglieder haben die Leitung, in der das Leck vermutet wurde, vorsichtig frei gelegt“, erklärt Rene Walther. Am Ende hat sich diese Vermutung auch bestätigt: die Zuleitung zum Schwallbecken hatte sich gesenkt und eines der Rohre war geborsten.

Nachdem das Rohr ausgetauscht wurde, kann das Loch nun wieder geschlossen werden, wiederum in Arbeitsteilung der Gemeinde und des Fördervereins. „Bis wir die Saison eröffnen, haben wir alles wieder gepflastert“, ist Rene Walther überzeugt.

Bilder Die Pergola ist im Freibad ist repariert, die hellen Teile sind neu. Foto: Adelsberger



Rene Walther steht am Rand der Grube, in der sich die Zuleitung zum Schwallwasserbecken befindet. Hier war das Leck vermutet und auch gefunden worden, das inzwischen...



Und auch sonst ist die Stimmung unter den Mitgliedern des Eilenstedter Fördervereins richtig gut. Unter Beachtung aller Hygiene- und Abstandsvorschriften rund um Corona wurde in den letzten Wochen nach und nach das gesamte Gelände des Freibades in Ordnung gebracht, das sich nun bereits in einem sehr einladenden Zustand präsentiert. „Wir sind optimistisch und rechnen fest mit einer weiteren Lockerung der Corona-Beschränkungen hinsichtlich der Freibäder, auch hier bei uns“, sagt Michael Richter. Ursprünglich ist die Saisoneröffnung im Freibad für das Pfingstwochenende (30.Mai) geplant.

Andere Bundesländer sind schon etwas weiter, aber die Eilenstedter Freibadfreunde sind sicher, dass die Öffnung auch in Sachsen-Anhalt kommen muss. Und selbstverständlich werden dann auch besondere Abstandsregelungen gelten, die, ähnlich der aktuellen Bestimmungen auf den Kinderspielplätzen, gemeinsam mit den Badegästen umgesetzt werden.

Einen besonderen Kraftakt stellt die jährliche Beckenreinigung dar. Eine hartnäckige Kruste setzt sich auf dem Boden fest, die sich nur schwer lösen lässt. Ein Grund für diese Verschmutzung sind große Lärchen, die in unmittelbarer Nähe des Beckens stehen und von deren ausladenden Ästen viel Schmutz im Becken landet. „Wir haben vor, diese Bäume, die mittlerweile zu groß und zu alt sind, gegen junge zu ersetzen“, erklärt Michael Richter. Solche Entscheidungen treffen die Mitglieder des Fördervereins stets gemeinsam mit der Gemeinde Huy. Der Förderverein hatte sich 2017 gegründet, als der Fortbestand des Freibades in Gefahr war. Mit dem Ziel, den Fehlbetrag für die Gemeinde zu minimieren, bringt sich der Verein ehrenamtlich ein und wirbt um Sponsoren.

Wenn das Becken komplett sauber ist, wird sofort frisches Wasser eingelassen, allerdings erst nur den Boden bedeckend, weil zunächst die Wartungsfirma die automatische Dosierung der Chemie neu einstellen muss, dann kann das gesamte Frischwasser einlaufen.