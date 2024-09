Langenstein. - Die Langensteiner sind wild entschlossen, einen Tante-Enso-Lebensmittelladen in ihren Ort zu holen. Die Resonanz auf den Informationsabend am Montag (9. September) habe alle Erwartungen übertroffen, so Bürgermeister Holger Werkmeister. „Wir hatten in unserer Festscheune 220 Stühle platziert und mussten noch 80 dazuholen“, berichtet der FDP-Politiker. „Dass Neugierde da ist, haben wir gewusst - aber niemals mit dieser Resonanz gerechnet.“ Positiv habe ihn auch gestimmt, dass viele Besucher bereits sehr detailliert zum Enso-Projekt nachgefragt hätten, was konkretes Interesse erkennen lasse.

