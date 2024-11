Die Premiere war so erfolgreich, dass sich drei Frauen entschlossen haben, den „Mädelsmarkt in Halberstadt“ fortzusetzen. Was am 23. November alles geboten wird.

Halberstadt. - Dass die Umsetzung so ein Knaller werden würde, hat Jana Götting selbst ein bisschen überrascht. „Als wir von so vielen Besucherinnen gefragt wurden, wann der nächste Mädelsmarkt stattfinde, war klar, wir machen weiter“, sagt die Halberstädterin.

Schon lange habe sie diese Idee, berichtet die 39-Jährige. Als sie irgendwann Anne-Sophie-Lehmann und Theresa Vitera davon erzählte, seien die sofort Feuer und Flamme gewesen. Zu dritt setzten sie um, was nun am 23. November von 14 bis 21 Uhr seine zweite Auflage erlebt - der „Mädelsmarkt“ in Halberstadt.

Plattform für kleine Unternehmen von Frauen

Der bietet mehreres unter einem Dach. Zum einen ist er Plattform für Frauen, die kreative Ideen umsetzten, kleine Läden betreiben, sich mit eigenen Geschäftsideen selbstständig gemacht haben. „Sie können hier ihre Produkte verkaufen oder vorstellen“, sagt Jana Götting, „zum Beispiel besondere Dienstleitungen wie Oberkopfverdichtung oder besondere Putzideen.“

„Die Bandbreite ist echt groß“, bestätigt René Götting. Der Malermeister ist von der Idee begeistert - obwohl sich das Konzept in erster Linie an Frauen richtet. Aber da er regionale Netzwerke ebenso wichtig findet wie den Gedanken, das Ganze für einen guten Zweck zu tun, unterstützt er seine Frau. Auch wenn das bedeutet, dass sein Büro gerade komplett voll ist mit Kleiderspenden.

Kleidung für den guten Zweck

Kleidung ist Teil zwei des Marktkonzeptes. „Neben den vielen handgemachten Produkten von Holzarbeiten über Seifen bis Makramee an den Ständen bieten wir einen großen Charityflohmarkt“, berichtet Jana Götting. „Wir sichten vorher alles, sodass wirklich nur sehr gute gebrauchte Kleidung angeboten wird, anderes spenden wir weiter.“ An manchen Sachen hänge noch das Preisschild, ergänzt Ehemann René, „klassische Fehlkäufe.“

Stöbern und in aller Ruhe Neues entdecken lässt sich beim zweiten Halberstädter Mädelsmarkt am 23. November. Foto: Götting

Der Schwerpunkt liege auf Herbst- und Wintermode. Es seien auch mehr M- und L-Größen dabei, die bei der Premiere im März nicht ganz so vertreten waren. „Es spenden diesmal auch ganz andere Frauen als beim ersten Markt“, sagt die gelernte Zahnarzthelferin, die inzwischen neben den Bürojob im Unternehmen ihres Mannes ein eigenes Studio für dauerhafte Haarentfernung betreibt.

Erlös wird gespendet

Dass sich die Idee herumspreche, freue alle drei Organisatorinnen. Die Käuferinnen entscheiden, was sie bereit sind für die jeweiligen Stücke zu zahlen. Der Erlös aus Standgebühren, Flohmarkteinnahmen sowie dem Eintritt von je vier Euro wird diesmal an das Kinderheim und die Kita „St. Josef“ in Halberstadt gespendet, die immer noch mit den Folgen eines großen Wasserschadens zu kämpfen haben. „Hoffentlich haben wir wieder so ein gutes Ergebnis wie im März. Da konnten wir 12.000 Euro an den Verein krebskranker Kinder Harz spenden.“

Weil im März so großer Andrang herrschte, findet der Markt nun auf zwei Ebenen statt. Während die Verkaufs- und Präsentationsstände im Obergeschoss, im Veranstaltungsraum „Zum Goethe“ zu finden sind, werden die vielen Kleiderständer des Flohmarkts im Erdgeschoss des Betriebes, der sich Am Sülzegraben 14 befindet, aufgestellt. Vor dem Haus wird zudem ein Stand aufgebaut sein, an dem es Grillwurst, Waffeln und Getränke geben wird.