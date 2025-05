Gastronomie im Harz Ein Halberstädter sorgt für frisches Bier und warme Speisen

Das Sportlerheim in Langenstein hat sich bei vielen Menschen in der Region rund um den Halberstädter Ortsteil einen Namen als gastlichfreundliches Haus erarbeitet. Damit das so bleibt, hat sich der Halberstädter Niels Rodde entschlossen, nach dem Weggang der bisherigen Betreiberin Küche und Tresen nicht verwaisen zu lassen. Gibt er dafür die Waldschänke im Tiergarten Halberstadts auf?