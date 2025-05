In der Magdeburger Hyparschale zeigt die Ausstellung „Körperwelten“ plastinierte Körper als Spiegel des Lebens. Vom Sportler bis zum Embryo – Besucher erleben Anatomie, Plastination, Spende und medizinische Einblicke.

Kritik an Körperwelten? Warum Besucher trotzdem in Scharen zur Hyparschale strömen

Magdeburg - Die 62-Jährige steht in der Magdeburger Hyparschale vor einem Plastinat, das einmal ein Mensch war. Der Reinigungskraft und Gastro-Mitarbeiterin ist es nicht leichtgefallen, die Ausstellung „Körperwelten“ zu besuchen, obwohl ihr Name seit Dezember 2024 selbst als potenzielle Spenderin im Register des Heidelberger Instituts für Plastination steht. Der Grund: „Meine Mutter ist vor wenigen Tagen 82-jährig gestorben.“ Doch habe sie das letztlich nicht davon abgehalten, ihre Schritte in die Ausstellung „Zyklus des Lebens“ zu lenken.