Schön sieht anders aus. Aber an der alten Kaufhalle in der Altstadt tut sich was.

Eine DDR-Fassade verschwindet in Osterwieck

Osterwieck. - Nicht nur die Fachwerkhäuser Tralle 4 bis 6 verschwinden in diesen Tagen aus dem Bild der Osterwiecker Altstadt. Voraussichtlich ab morgigen Freitag soll noch eine andere Ansicht weichen, wenn auch keine jahrhundertealte, sondern sie existiert so erst seit genau 50 Jahren. Es handelt sich um den Eingangsbereich zur früheren Kaufhalle in der Kapellenstraße.

Robert Wüstemann ist seit diesem Jahr Eigentümer des Areals, auf dem er eine Küche für Essen auf Rädern betreibt. Diese befindet sich separat hinter dem einstigen Verkaufsraum der Kaufhalle, ist also von den bevorstehenden Arbeiten nicht betroffen.

In einem ersten Schritt, so berichtete Robert Wüstemann, solle der Flachbau abgerissen werden. Nächstes Jahr solle es mit einer neuen Dacheindeckung für den hohen Gebäudeteil weitergehen. Diesen will er nach weiterem Umbau als Garage nutzen.

Mit dem allgemeinen Parken auf der Freifläche des Grundstücks soll es spätestens dann vorbei sein. Das ist es jetzt eigentlich jetzt auch schon, aber die Macht der langjährigen Gewohnheit scheint noch zu überwiegen.

Dort, wo jetzt die Autos mehr oder weniger wild parken, befand sich früher die Gaststätte „Schwarzer Adler“. 1972 wurde das zu dem Zeitpunkt baufällige Fachwerkhaus abgerissen. Im Saal dahinter, der mal 600 Personen Platz bot und zuletzt als HO-Möbelverkaufsstelle genutzt worden war, entstand bis 1974 eine HO-Kaufhalle. Am 1. Oktober jenes Jubiläumsjahres wurde sie eröffnet, wenige Tage bevor die DDR mit den damals üblichen großen Feierlichkeiten 25 geworden war.

Zeitgleich war übrigens auch der Neubau einer Konsum-Kaufhalle in der Florian-Geyer-Straße in Betrieb gegangen.

Ein dreiviertel Jahr nachdem 1992 das Einkaufszentrum am Busbahnhof eröffnet worden war, kam das Aus für die inzwischen Spar-Kaufhalle in der Altstadt. Ende März 1993 wurde sie geschlossen. Der Ladenraum wurde unter mehreren Betreibern noch genutzt als Drogerie, für den Verkauf von Futtermitteln, Babysachen sowie Second-Hand-Artikeln. Seit mehr als 15 Jahren steht er leer.