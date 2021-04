Eine Katzendame aus Halberstadt sucht ein neues Zuhause

Halberstadt (sc). Sie ist eine von den Samtpfoten, die im Katzenhaus des Tierschutzvereins Zuflucht und liebevolle Betreuung finden. „Minnie ist eine 14-jährige Katzendame, die sich dringend ein neues Zuhause wünscht“, berichtet Xenia Lassak vom Tierschutzverein Halberstadt. „Minnie wurde am 21. Januar 2021 im Katzenhaus abgegeben, nachdem man sie allein und sehr abgemagert in einer Scheune gefunden hatte. Und obwohl sie nur noch zwei Zähne hat, ist sie eine gute Esserin und hat ihren Appetit nicht verloren. Mittlerweile hat sie sogar sichtbar an Gewicht zugelegt“, berichtet die Halberstädterin.

Minnie sei eine gutmütige und sehr zutrauliche Katze. Sie liege gern in ihrem Katzenkörbchen und liebe es, gestreichelt zu werden. „Wenn sie genug von den Streicheleinheiten hat und wieder ihre Ruhe braucht, zeigt sie das ihren Menschen“, so Lassak.

Zeigt Temperament trotz ihres Alters

Trotz ihres Alters sei Minnie immer noch eine temperamentvolle Katze, die ihren Lebensabend gern mit netten, freundlichen Katzenfreunden verbringen möchte. „Es wäre schön, wenn Minnie in ihrem zukünftigen Heim die Möglichkeit für Freigang hätte, zum Beispiel in einem angeschlossenen Garten.“

Minnie ist kastriert, geimpft und gechipt. Der Verein würde sich freuen, wenn jemand Minnie bei sich aufnehme und ihr die Möglichkeit für ein schönes, ruhiges Zuhause biete, „damit diese liebenswerte Katze die nächsten Jahre nicht im Katzenhaus verbringen muss“, so Xenia Lassak.