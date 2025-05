Kommunalpolitik im Harz Einwohnern im Huy drohen neue Gebühren: Gemeinde will Niederschlagswasserbeseitigung abgeben

Immer mal wieder sorgte das Thema „Niederschlagswasserbeseitigung“ für Gesprächsstoff in der Gemeinde Huy - nun ist Bewegung in die Sache gekommen. Was das für die Einwohner bedeutet.