Biesebad, marode Straßen und Windräder: Die beiden Bewerber um das Amt des Bürgermeisters in Osterburg beziehen Stellung zu den Dauerbrenner-Themen der Einheitsgemeinde.

Bürgermeisterwahl in Osterburg: Kandidaten im Themen-Check

Bürgermeisterwahl in Osterburg 2025

Wer wird neuer Chef im Rathaus von Osterburg? Am 25. Mai wird der Bürgermeister gewählt.

Osterburg. - Zwei Wochen vor der Bürgermeisterwahl in Osterburg haben sich die beiden Kandidaten Nico Schulz (Freie Wähler) und Sandra Matzat (AfD) zu den Themen geäußert, die die Menschen in der Einheitsgemeinde umtreiben. Beim Wahlforum haben die Bürger die zwei Kontrahenten mit Fragen gelöchert. Frau Matzat, Herr Schulz, was sagen Sie zum Thema...