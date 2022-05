Einwohnerstatistik 2021: Nur zwei Orte im Vorharz sind gewachsen

Die positive Tendenz bei der Einwohnerentwicklung in der Vorharzer Verbandsgemeinde hält an. Doch der Trend kann die Sterbefälle und Wegzüge 2021 in der Region nicht ausgleichen. Welche Gründe außerdem eine Rolle spielen.

Die Einwohnerzahl in der Vorharzer Verbandsgemeinde geht, wie in vielen anderen Orten auch, zurück.

Vorharz - Der positive Trend hält an: Wie in den Vorjahren, zogen auch 2021 mehr Menschen in den Vorharz, als der Verbandsgemeinde den Rücken kehrten. Insgesamt sind 506 Menschen in die Verbandsgemeinde gezogen. Dem gegenüber stehen 477 Fortzüge.