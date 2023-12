In Bühne regt sich Widerstand gegen das mögliche Schließen der Kindertagesstätte. Mit einer Plakataktion machten Eltern und Kinder am Wochenende auf sich und ihr Problem aufmerksam. Das sind ihre Argumente.

Eltern machen an der Kita „Ilsespatzen“ auf sich aufmerksam. Mit einer Plakataktion wehren sie sich gegen die mögliche Schließung ihrer Kita.

Bühne. - Nach der Ausschuss-Empfehlung, die Kita „Ilsespatzen“ in Bühne zum kommenden Kindergartenjahr zu schließen, regt sich Widerstand der betroffenen Eltern. Am Wochenende brachten sie vor Ort ein Plakat an und signalisieren ihr „Nein“ zum Kita-Aus mit einer Aktion vor dem Kindergarten.