Endlich: Marode Kita in Halberstadt wird auf Vordermann gebracht

Die Kindertagesstätte "Zum Ententeich" in Halberstadt wird innen aufwändig saniert.

Halberstadt. - Bauzäune, Schuttcontainer, Firmentransporter vor der Kita „Zum Ententeich“ in Halberstadts Altstadt. Sie sind sichtbare Zeichen, dass hier Bauleute am Wirbeln sind. Endlich. Bereits vor vier Jahren mussten die hier betreuten Kinder in andere Einrichtungen umziehen.