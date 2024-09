Die Grundschule Schlanstedt hat zum Tag der offenen Tür ihr neues Logo zum neuen Namen feierlich enthüllt. Was dahinter steckt.

Neuer Name plus Logo für Grundschule im Huy

Schlanstedt. - Kinderland, Mühlenspatzen, Anna Maria oder Erlebnis(t)räume – jede der acht Kitas in der Gemeinde Huy hat, ganz selbstverständlich und unabhängig vom Träger, einen Namen. Einen Namen, mit dem sie etwas verbinden, der ihnen etwas bedeutet und mit dem etwas ausgesagt werden soll. Auch die Grundschule in Badersleben gehört in diese Aufzählung und trägt den Namen des heimischen Mundartdichters Albert Klaus. Einzig die Schlanstedter Grundschule fällt hier aus der Reihe und war bis dato namenlos.