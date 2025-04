Alexander Kluge, Ehrenbürger Halberstadts und einer der führenden Kulturschaffenden in Deutschland, hat als 13-Jähriger den Bombenangriff auf Halberstadt erlebt. Das Thema Krieg hat ihn seither ebenso wenig losgelassen wie die Frage, wie Menschen sich erinnern und was Menschlichkeit ausmacht. Sein Mitarbeiter Thomas Combrink hat einige der Texte eingeordnet.

Halberstadt. - Der Filmemacher und Schriftsteller Alexander Kluge, der 1932 in Halberstadt geboren wurde, erlebte als Junge den Luftangriff am 8. April 1945 und verarbeitete das Ereignis später in seinen literarischen Texten. Für ihn blieb die Zerstörung des Hauses in der Kaiserstraße 42 immer auch ein Bild für die Trennung seiner Eltern Ernst und Alice, deren Ehe 1943 geschieden wurde.