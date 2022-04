Erinnerungen an die Dorfschule in Schauen

Schauen - Heute besuchen ganz selbstverständlich die Schauener Kinder die Grundschule in Osterwieck. Das war nicht immer so. Bis vor fünf Jahrzehnten wurden die Schauener Knirpse in ihrem Ort unterrichtet. 1972 wurde die Schule geschlossen, 1971 gab es die letzte Einschulung. Vor genau 50 Jahren also.