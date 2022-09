Wegeleben Erntefest-Tradition wieder mit Leben erfüllt

Endlich wieder richtig feiern und die von Corona dominierten Alltagssorgen vergessen: So bringen die Organisatoren des Wegeleber Erntefestes ihr Anliegen auf den Punkt. Der Festumzug wirkte wie eine Generalprobe für das zweite Harzfest in einer Woche in Schwanebeck.