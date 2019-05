Langenstein besitzt jetzt ein Kinderbetreuungs-Zentrum. Kindertagesstätte und Hort befinden sich jetzt an einem Standort.

Halberstadt l Kräftig investierte die Stadt Halberstadt in die Verbesserung der Kinderbetreuung im Ortsteil Langenstein. Birgit Balzster, Leiterin der Kindertagesstätte „Hoppelnase“, eröffnete in Anwesenheit vieler Bürger sowie des Oberbürgermeisters die neuen Hort-Räume. Mit dem Umzug des Hortes vom bisherigen Standort – im Dachgeschoss der Freien Christlichen Schule auf das Kita-Gelände mitten im Dorf – besitzt der Ortsteil ein Betreuungszentrum für Kinder von einem Jahr bis zum Grundschulalter.

Im Herbst 2018 gab der Stadtrat Halberstadt grünes Licht für die Sanierung und den Ausbau eines alten Fachwerkhauses, in dem sich einst die Krippe befand, und das nur einen Steinwurf vom heutigen Kita-Gebäude entfernt ist. Insgesamt 150.000 Euro sind seit November 2018 in den grundhaften Um- und Ausbau geflossen. „Das Erdgeschoss musste komplett umgekrempelt werden“, informiert Jörg Wolansky von der Stadtverwaltung. Grundrisse wurden verändert, die alte Heizung sei durch eine nagelneue ersetzt und der desolate Sandsteinsockel des Gebäudes grundhaft saniert worden. Außerdem erhielt das Haus neue Sanitäranlagen, erstmals auch ein WC für die Erzieher.

Aufwand

„Das gesamte Innenleben ist mit enormen Aufwand auf Vordermann gebracht worden“, so Jörg Wolansky. Um das Gebäude energetisch fit zu machen, erhielten die Wände ringsherum eine Dämmung. Die sei nicht wie sonst üblich von außen montiert worden, sondern von innen, um das Fachwerk zu erhalten. LED-Leuchten sorgen für einen sparsamen Umgang mit Strom. Bis zu 30 Jungen und Mädchen können sich in den drei Räumen auf 150 Quadratmetern wohlfühlen. Den großen Spielplatz vor der Haustür teilen sich Kita und Hort.

„Ich bin froh, dass der Hort-Umzug und die Sanierung des Gebäudes so gut geklappt haben. Das Geld ist gut investiert“, betonte Ortsbürgermeister Jürgen Meenken (CDU). Für den Hort mussten neue Räume gefunden werden, weil die Freie Christliche Schule die bisherigen Hort-Räume benötigt. „Damit kann sich der Schul­standort weiter gut entwickeln und wir konnten ein Gebäude ­reaktivieren und wieder sinnvoll nutzen“, so Jürgen Meenken.

64 Mädchen und Jungen werden in der Kindertagesstätte und im Hort Langenstein betreut, informiert Birgit Balzster. An Nachwuchs würde es auch künftig im Ort nicht fehlen. Für das kommende Jahr gebe es in der Kita bislang schon 24 Neuanmeldungen.

Die Kita-Leiterin bedankte sich bei den vielen engagierten Helfern, darunter die ­Hausmeister und viele Eltern, die fleißig beim Umzug des Hortes geholfen haben. „Das war eine schweißtreibende Arbeit, denn die Möbel mussten über drei Etagen geschleppt werden.“