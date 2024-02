Harsleben/Halberstadt. - Harsleben als Ortsteil von Halberstadt oder als eigenständige Kommune im ländlichen Raum? Die Frage, über die in Harsleben gerade wieder diskutiert wird, war vor knapp 16 Jahren schon einmal aktuell. Die Einwohner der Vorharz-Gemeinde standen seinerzeit im Zuge der vom Land angeschobenen Gebietsreform vor der Frage, wohin sie tendieren.

Schon damals strebten sie ein repräsentatives und letztlich bindendes Votum an. Deshalb fand zeitgleich zur Bürgermeisterwahl am 24. August 2008 ein Bürgerentscheid zur möglichen Eingemeindung nach Halberstadt statt. Das Resultat war glasklar: Nur 376 Einwohner beantworteten die gestellte Frage zur Eingemeindung mit Ja, 1.034 Harsleber votierten mit Nein für die ländliche Lösung.

Insgesamt waren an jenem August-Sonntag 2.010 Wahlberechtigte aufgerufen, sich an der Weichenstellung zu beteiligen. Exakt 1.414 nutzten die Gelegenheit, was einer Wahlbeteiligung von 70,3 Prozent entsprach. Vier Stimmzettel waren seinerzeit ungültig. Unterm Strich stellten damit 73,3 Prozent der Teilnehmer am Bürgerentscheid die Weichen für die spätere Bildung der Verbandsgemeinde Vorharz.

Seit 2010 Mitglied der Verbandsgemeinde Vorharz

Zum 1. Januar 2010 wurde schließlich die Verbandsgemeinde Vorharz gebildet – mit Orten der vorherigen Verwaltungsgemeinschaft Bode-Holtemme (Wegeleben, Harsleben, Groß Quenstedt, Schwanebeck) sowie Kommunen der einstigen Verwaltungsgemeinschaft Ballenstedt/Bode-Selke-Aue (Ditfurt, Hedersleben und Selke-Aue).

Wenn es nun am 9. Juni zu einem erneuten Bürgerentscheid zur vergleichbaren Thematik kommt – letztlich soll der Gemeinderat darüber final am 18. März entscheiden – sieht die Kommunalaufsicht darin keinen Konfliktstoff. Es sei davon auszugehen, dass den Entscheiden jeweils unterschiedliche Sachverhalte zugrunde liegen. Im Ergebnis würde daher ein neuer Bürgerentscheid nicht vom alten beeinflusst. Der zeitlich jüngere gehe von der Relevanz her stets vor.