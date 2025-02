Seit Jahren liegt es verwaist, das Haus Domplatz 20 in Halberstadt. Für das gelbe Fachwerkhaus gab es schon viele neue Nutzungsideen. Jetzt wird eine davon Wirklichkeit, die Sanierungsarbeiten haben begonnen.

Fachwerkhaus am Halberstädter Domplatz bekommt endlich wieder eine Zukunft

Das denkmalgeschützte Haus Domplatz 20 in Halberstadt.

Halberstadt. - Wer in Halberstadt vom Stadtzentrum hinüber auf den Domplatz will, kommt fast immer an dem gelben Fachwerkhaus vorbei. Trotz seiner markanten Lage ist es seit Jahren ungenutzt.