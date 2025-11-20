In der Leader-Region „Rund um den Huy“, die den Altkreis Halberstadt umfasst, sind zehn Projekte auf den Weg gebracht worden. Von Dorfladen bis Sporthalle - diese Ideen sollen jetzt Realität werden.

Fast eine Millionen Euro Fördergeld: Welche Projekte in Halberstadt, Osterwieck und im Huy davon profitieren

Das ist der aktuelle Zustand des Parkplatzes am Baderslebener Ärztehaus. Die Fläche soll über eine Leader-Förderung neu gestaltet werden. Eines von mehreren Projekten.

Huy/Osterwieck/Ströbeck/ Halberstadt. - Auf einer Projektwerkstatt der lokalen Leader-Aktionsgruppe im Osterwiecker Bunten Hof hatten die Antragsteller – Kommunen, Vereine beziehungsweise Privatpersonen – ihre Vorhaben präsentiert. „Ihre Vorstellungen waren so überzeugend, dass alle die Zustimmung der Mitglieder erhielten“, berichtete Leader-Manager Ole Bartels von der Amtshof Eicklingen Planungsgesellschaft. Damit wurden für diese Projekte insgesamt rund 900.000 Euro an europäischen Fördermitteln reserviert. Was eine Gesamtinvestition ergibt von etwa 1,4 Millionen Euro, die in die Region fließen und zur nachhaltigen Entwicklung beitragen sollen.