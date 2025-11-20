Sie ist eine „grüne Genossenschaft“, die Halberstädter Wohnungsbaugenossenschaft WGH. Seit dem 19. November nicht nur in der eigenen Darstellung, sondern auch offiziell. Gab es doch gleich drei „Grüne Hausnummern“ für das Unternehmen. Das zahlt sich auch für die Nutzer aus.

Zeigt her eure Grünen Nummern: Fototermin vor dem ausgezeichneten Neubau in Halberstadt.

Halberstadt. - In Sachen Energie setzt die Wohnungsbaugenossenschaft Halberstadt WGH Maßstäbe. Nutzung von Sonnenkraft ist seit Jahren selbstverständlich, das zeigen 64 solarthermische und 77 Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern der WGH-Gebäude. Drei von ihnen tragen seit dem 19. November eine „Grüne Hausnummer“. Ein Auszeichnung, die es im Harzkreis mit diesen dreien insgesamt nur sechsmal gibt.