Der Humanas-Wohnpark ist seit einem Jahr in Osterwieck in Betrieb. Anlass für ein Fest der Bewohner und mit Gästen aus der Kommune.

Osterwieck l Der Wohnpark in der Hornburger Straße ist im übertragenen Sinn schneller in Osterwieck angekommen als aus Erfahrung erwartet. Die 29 Zweiraum-Wohnungen in den Reihenhäusern waren schon vor der Eröffnung fast alle vermietet. Und der Pflegebereich mit seinen 28 Plätzen ist heute ebenfalls ausgebucht. Längst gibt es eine Warteliste. Eine Entwicklung, die nicht unbedingt zu erwarten war, denn Osterwieck hat bereits seit 22 Jahren ein Altenpflegeheim.

„Seniorenwohnpark nennen sich ja viele. Humanas ist am Anfang wie eine Blackbox“, räumte Unternehmenschef Jörg Biastoch ein. Denn das in Lindhorst nördlich von Magdeburg ansässige Unternehmen geht in der Betreuung der Senioren nicht die angestammten, gewohnten Wege. Sowohl, was das Wohnen, als auch was das Arbeiten betrifft. Wohnen kann hier jedermann, ohne Altersgrenze oder Pflegestufe. „Wir haben Inklusion von Anfang an gelebt“, unterstrich Biastoch.

Mehr Mitarbeiter

Schon nach der Eröffnung vor einem Jahr schilderten Mitarbeiter, wie entspannt und stressfrei im Vergleich zu früheren Anstellungen ihr Arbeitstag abläuft. „Wir haben 50 Prozent mehr Mitarbeiter als in vergleichbaren stationären Einrichtungen“, erklärte Jörg Biastoch. Die Pflegekräfte würden mehr verdienen als nach öffentlichem Tarif. Eine freie Stelle bei Humanas könne deshalb wesentlich schneller besetzt werden als im Bundesdurchschnitt.

Osterwieck war der elfte Humanas-Wohnpark. Seit vergangener Woche sind 13 in Betrieb, alle in Sachsen-Anhalt gelegen. Im Harzkreis auch in Meisdorf, Ballenstedt und Darlingerode. Standort 14 ist in Bau, die Vorbereitungen laufen für die Wohnparks 15 und 16. „Es gibt einen Riesenbedarf an Pflegeplätzen in Deutschland“, erklärte Biastoch und schaut dabei schon voraus auf die Generation Babyboomer, der er selbst angehört.

Schneller Kontakt zur Kommune

Meist seien es Kommunen, die sich beim Unternehmen melden und Interesse an einem Wohnpark signalisieren. Auch ein Standort in Dardesheim war im Gespräch. „Es hat sich leider noch nicht ergeben“, sagte Biastoch. Insgesamt 260 Mitarbeiter seien aktuell im Unternehmen beschäftigt.

In Osterwieck hob der Geschäftsführer den guten Kontakt zur Kommune hervor. Gemeint ist nicht nur die Stadtverwaltung, die ihm und den Investoren seinerzeit das sogenannte Issigland als Bauplatz anbot. Entwickelt haben sich Kontakte zu mehreren Einrichtungen. Biastoch sieht das als Verdienst von Katrin Blume, die hier gut vernetzt sei. Die Veltheimerin leitet die Osterwiecker Einrichtung.

Auf dem Fest zeigten sich diese Kontakte an den Gästen, die zum Gelingen beitrugen: die Sekundarschule Dardesheim, die Deersheimer Kindertagesstätte, die Hessener Tanzgruppe „Huckeflöhe“, das Fallsteinorchester Rhoden. Das freute auch Osterwiecks Bürgermeisterin Ingeborg Wagenführ (Buko). Ebenso wie die 22 Arbeitsplätze, die hier geschaffen wurden.

Investition

Als der Humanas-Wohnpark vor einem Jahr eröffnet wurde, zeigten sich die Häuser zwar schon farbenfroh, aber das Grün der Natur fehlte noch. Inzwischen wächst der Rasen zwischen den Gebäuden. Und zum Einjährigen wurde nun ein Baum gepflanzt, eine Magnolie, die Lebensfreude vermitteln soll und etwa fünf Meter hoch wachsen kann.

3,5 Millionen Euro hatten seinerzeit Investoren aus dem Harzkreis für die Bebauung der 1,3 Hektar großen Fläche in die Hand genommen.