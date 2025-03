Museen im Harz Festakt für eine außergewöhnliche Einrichtung: Moses-Mendelssohn-Akademie Halberstadt besteht seit 30 Jahren

Seit 30 Jahren gibt es sie, die Moses-Mendelssohn-Akademie in Halberstadt. Anlass für einen „Blick zurück in die Zukunft“, so das Motto des Festaktes, der im einstigen Rabbinerseminar Halberstadts stattfand.