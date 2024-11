Feuer im Harzkreis Fahrlässige Brandstiftung: Feuerwehren rasen zu Wohnung in Osterwiecks Altstadt

Vier Feuerwehren mit 45 Kameraden mussten am Montagabend (25. November) zu einem Einsatz in die Osterwiecker Kapellenstraße ausrücken. Was passiert war.