Feuerhölle und Millionenschaden in Haus-Nienburg

Beim Brand einer Scheune ist in Haus-Nienburg ein Millionenschaden entstanden. Fast 80 Feuerwehrleute waren im Einsatz, die Löscharbeiten dürften noch Tage dauern. Die Schäden sind enorm.

Mithilfe des aus Halberstadt hinzugerufenen Drehleiterfahrzeugs konnte die Brandbekämpfung auch von oben erfolgen. Die Feuerwehren gehen davon aus, dass sich die Restlöscharbeiten noch bis Mitte dieser Woche hinziehen werden. In den eingelagerten Strohballen – 2500 waren es ursprünglich – müssen alle Glutnester abgelöscht werden.

Haus-Nienburg - Es ist kurz nach 1.30 Uhr in der Nacht zum Sonntag (16. Oktober 2022) als der Eilenstedter Ortswehrleiter Hendrik Lehmann zusammen mit seinen Wehrkameraden und unter Blaulicht ins benachbarte Haus-Nienburg rast. Als Lehmann schon von weitem den riesigen Feuerschein wahrnimmt, reagiert er sofort und stuft per Funk gegenüber der Leitstelle den gemeldeten Mittelbrand der Klasse B 2 zum B3-Großbrand hoch. Das Signal für die Verantwortlichen in der Halberstädter Leitstelle, sofort weitere Ortswehren im Huy zu alarmieren.