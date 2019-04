Blick in die Gasse Hinter dem Rathause in Halberstadt. Das weiße „I“ auf rotem Grund wird als Zeichen der Tourist-Information bald auf der gegenüberliegenden Seite prangen. Das Infobüro zieht ins Rathaus, in die leerstehenden Räume einer einstigen Gaststätte. Foto: Sabine Scholz