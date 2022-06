Flammen vernichten Scheune in Ströbeck

Beim Brand einer Scheune ist am Sonntagmorgen (26. Juni 2022) in Ströbeck hoher Sachschaden entstanden. Trotz raschen Einsatzes mehrerer Feuerwehren brannte das Gebäude komplett aus. Wie die Wehren eine größere Katastrophe verhindern konnten.

Als die ersten Kräfte von Polizei und Feuerwehren vor Ort in Ströbeck eintrafen, stand die Scheune bereits lichterloh in Flammen. Die Scheune brannte komplett aus. Der Schaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Schachdorf Ströbeck - Heißer Einsatz für gut 60 Feuerwehrleute am Sonntagmorgen (26. Juni 2022) im Schachdorf Ströbeck: Aus bislang unbekannten Gründen war dort im Morgengrauen eine in der Hauptstraße gelegene Scheune in Brand geraten. Da das Gebäude beim Eintreffen der ersten Wehren bereits lichterloh in Flammen stand, konnten die Wehrmitglieder nicht verhindern, dass die Scheune vom Feuer komplett vernichtet wurde.