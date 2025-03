Verschönerung für Huy-Ort Freude in Aderstedt: Neue Kästen für die Informationen im Ort

Im Huy-Ort Aderstedt gibt es einen großen Schaukasten zur vielseitigen Information der Einwohner. Dieser war jedoch so in die Jahre gekommen, dass er kaum mehr nutzbar war. Nun erstrahlt er in neuem Glanz. Wer hat dafür gesorgt?