Nach langwieriger Planung geht es nun mit der neuen Kita in Eilenstedt endlich voran. Wann die Kinder hier einziehen können.

In Eilenstedt entsteht derzeit eine nigelnagelneue Kita.

Eilenstedt. - „Ein Dach“, „Und eine Tür“, „Viele Fenster“ und „Stühle“ - die Kitakinder der „Rappelkiste“ in Eilenstedt wissen ganz genau, was ihre neue Kita so alles haben soll. Geäußert haben sie diese Wünsche beim offiziellen Spatenstich zu ihrem künftigen Domizil nur wenige Hundert Meter von der jetzigen Einrichtung entfernt (wir berichteten).